Planen Sarah Harrison (26) und ihr Schatz Dominic (26) schon weiteren Nachwuchs? In wenigen Wochen werden die frisch vermählten Turteltauben zum ersten Mal Eltern. Die Schwangerschaft genießt Sarah in vollen Zügen – mit typischen Symptomen wie Übelkeit, Müdigkeit und Co. hat sie nicht zu kämpfen. Kein Wunder also, dass sich die Ex-Bachelor-Kandidatin unbedingt noch ein Geschwisterchen für ihre Mia-Maus wünscht. Wann es so weit sein soll, verrät die Mama in spe jetzt in einem XXL-Schwanger-Update auf YouTube: "Erst wenn die große Hochzeit vorbei ist, also 2019, und die Kleine dann so zwei Jahre alt ist, erst dann werden wir wir uns darüber Gedanken machen."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de