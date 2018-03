Wenn das mal kein Sensationsvideo ist! Für den Clip ihrer neuen Single "Beautiful Trauma" hat sich Pink (38) keinen Geringeren als Hollywood-Hottie Channing Tatum (37) als Sidekick geschnappt. In dem Musikvideo spielen die beiden ein Ehepaar, das gekonnt durch die knallbunte Wohnung tanzt. Besonders witzig: In einigen Szenen tauschen die beiden die Rollen und der Filmstar schlüpft in Frauenklamotten. Der lustige Kurzfilm sahnt im Netz ordentlich ab: Auf YouTube sammelte er in den ersten 24 Stunden bereits 2,5 Millionen Klicks!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de