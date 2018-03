Sofia Vergara (45) weiß, wie man eine Fete schmeißt. Die Schauspielerin hat in diesen Tagen aber auch ordentlich Grund zum Feiern. Erst haben sie und Ehemann Joe Manganiello (40) ihren zweiten Hochzeitstag, dann steht das Thanksgiving-Fest an. Das wird in den USA ungefähr so groß gefeiert wie Weihnachten. Sofias riesige, prunkvolle Familienfeier macht das mehr als deutlich!



