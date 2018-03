Bibi Heinicke (24) übertrifft sich! Bis zum Jahresende will die Blondine mit Julian Claßen (24) täglich insgesamt 50 Clips auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlichen. In den Vlogs lässt sie ihre Fans wie immer an ihrem Privatleben teilhaben, doch so eine hohe Dosis Bibi hat es noch nicht gegeben. Im Promiflash-Interview erzählte die Klickḱönigin beim Oktoberfest, was die besondere Challenge dabei ist: "Wenn ich Julians Videos mitzähle, haben wir bestimmt schon über 600-700 Videos gedreht und natürlich muss sich jedes Video auch von einem alten absetzen." Bisher sorgte sie mit kreativen Ideen wie einem Kino oder XXL-Weihnachtsdeko im eigenen Wohnzimmer für Abwechslung.



