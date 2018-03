Für das Kultmillionärspaar Carmen (52) und Robert Geiss (53) sind Auftritte auf dem roten Teppich ein Teil des Jobs. Regelmäßig sind die zwei auf Events zu Gast. Wollen das auch ihre beiden Teenie-Töchter Shania (13) und Davina (14) bald? Im Promiflash-Interview verraten "Roooobert" und Carmen, ob der Red Carpet was für ihre Mädels wäre: "Wenn sie das irgendwann mal wollen – ich glaub, die Kleine ist mittlerweile so in der Aktion, dass sie unter Umständen mal mitgehen würde – dann können wir das mit Sicherheit mal machen."



