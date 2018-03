Das Kelly Family-Comeback sorgt nicht nur bei eingefleischten Fans für überkochende Emotionen. Auch die Kellys selbst erleben eine Achterbahnfahrt der Gefühle. 13 Jahre nach der Band-Auflösung stehen sie nicht nur wieder zusammen im Tonstudio und auf der Bühne, sie begaben sich auch auf eine Reise in die Vergangenheit. So besuchten sie ihr legendäres Hausboot, das unzählige und unschöne Erinnerungen birgt. Sie gaben Einblicke in ihr Verhältnis zu Vater Dan Kelly (✝71) und trafen wieder auf einen alten Familienfreund: Zirkus-Roncalli-Mitbegründer Bernhard Paul (70). Besonders schockierend wie berührend: Jimmy (46) und Joey (44) sahen sich nach acht Jahren Funkstille zum ersten Mal wieder und fielen sich in die Arme!



