Acht Jahre nach dem US5-Aus kehrt Richie Stringini (30) auf die Bühne zurück. Der 30-Jährige konzentriert sich nach mehrfachen Entzügen nun aber eher auf seine Ausbildung als Krankenpfleger, wie er auf Facebook mitteilt. Sein Comeback ist also nur eine Ausnahme, doch wie sieht es bei seinen Boyband-Kollegen aus? Christoph Watrin (29) studiert laut seiner Webseite Lehramt mit Schwerpunkt Gesang und Klavier und ist seit vier Jahren Chorleiter. Mykel Johnson (30) kündigt auf Instagram neue Musik im November an. Große Pläne hat auch Izzy Gallegos (34), der laut Twitter 2018 in Deutschland, Österreich und Polen auf Tour ist. Am erfolgreichsten dürfte wohl Jay Khan (35) sein. Neben seinen Beziehungen zu Lena Gercke (29) und Indira Weis (38) blieb er mit seiner Dschungelcamp-Teilnahme in aller Munde. Mittlerweile ist der Brite nicht mehr als Pop-, sondern eher als Schlagersänger bekannt.



