Er wusste es die ganze Zeit! Justin Bieber (23) war sich schon vor zwei Jahren sicher, dass er nach der Trennung im Jahr 2012 eines Tages wieder mit Selena Gomez (25) zusammenkommen wird. In einem Interview gegenüber Access Hollywood sagte er bereits 2015: "Sie ist jemand, den ich sehr liebe. Ich höre niemals auf, sie zu lieben und ich höre niemals auf, nach ihr zu sehen." Nachdem in den vergangenen Tagen immer wieder Paparazzi-Schnappschüsse auftauchten, die die beiden in geheimer Date-Mission zeigten, dürfte die Jelena-Sensation damit endgültig perfekt sein.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de