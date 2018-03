60 Jahre Matthias Reim (60)! Das muss gefeiert werden. In Berlin feiert der Schlagerstar zusammen mit Fans in seinen runden Geburtstag rein und erklärte im Promiflash-Interview, wie er über sein Alter denkt: "Ist schon ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis dazu, weil wir sind irgendwie so damit aufgewachsen, dass mit 60 eigentlich so die Zeit der Rente anfängt. Das heißt: Opa, tschüß du kannst gehen! Und das kommt für mich natürlich überhaupt nicht in Frage. Aber heutzutage wird sowieso anders gealtert. Und Musiker und Kreative hören doch nicht mit 60 auf, oftmals werden sie mit 60 erst richtig gut."



