Niki Lauda (68) überraschte mit seinem TV-Rücktritt nicht nur die Formel-1-Fans! Am Sonntag machte der Ex-Rennprofi das Saisonfinale in Abu Dhabi zur Nebensache: Vor laufenden Kameras verkündete er seinen Rücktritt als RTL-Formel-1-Experte und überraschte damit nicht nur seinen Co-Moderator Florian König (50) gewaltig! Rennfahrer Lewis Hamilton (32) erklärte gegenüber Bild, warum der TV-Rückzug des Österreichers eine Lücke hinterlassen wird. "Er redet nicht um den heißen Brei, sondern sagt klar, was Sache ist. Für mich ist er die große Legende dieses Sports", sagte der Brite.



