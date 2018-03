Shirin David (22) taucht auf jedem roten Teppich immer perfekt gestylt auf. Jüngstes Beispiel: Der Place To B Influencer Award. Mit einem langen Gliter-Kleid sorgte die YouTuberin für einen echten Hingucker. Im Promiflash-Interview hat sie erzählt, wie sie sich auf so einen Abend vorbereitet: "Ich glaube, ich brauche da schon so ein bis zwei Tage. Ich geh dann immer zum Spray-Tan und zum Waxing. Es wird auf jeden Fall einiges getan!"



