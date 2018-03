Ist das der neue Sommer- äh, Winterhit? Mit seinem Song "Despacito" trällerte sich Luis Fonsi (39) in diesem Sommer in die Charts – und in die tanzenden Herzen der Fans! Mit über vier Milliarden Klicks auf YouTube gilt der Track noch immer als einer der erfolgreichsten Songs der vergangenen Jahre. Aber löst Luis' neues Lied "Despacito" jetzt offiziell ab? Mit "Échame La Culpa" bringt der Puerto Ricaner im November einen neuen Megahit auf den Markt – und bekommt dabei feurige Unterstützung: Popstar Demi Lovato (25) leiht dem Songwriter ihre Stimme und ihre kreisenden Hüften!



