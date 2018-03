Sarah Knappik (31) hat Germany's next Topmodel-Geschichte geschrieben! Die Blondine hat 2008 an der Modelcasting-Show teilgenommen und erreichte Platz acht. Aber anders als ihre Mitstreiterinnen war die 31-Jährige damals etwas kurviger. Und genau das wird auch in der kommenden GNTM-Staffel Thema! Heidi Klum (44) setzt 2018 zum ersten Mal auch auf Girls mit Rundungen! Und was denkt Model Sarah darüber? "Ich finde das super, dass die Curvy Models immer mehr Platz auch in der Modelbranche finden. [...] Nicht jeder ist immer unbedingt so hauchdünn. Eine echte Frau, da sind auch Kurven dran und das finde ich auch schön", verriet sie im Promiflash-Interview bei der Lambertz Kalender Vernissage.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de