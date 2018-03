Die Briten sind in heller Aufregung! Endlich ist es offiziell: Prinz Harry (33) und Meghan Markle (36) sind verlobt! Im Frühjahr 2018 werden sich der Thronfolger und die Schauspielerin tatsächlich das Jawort geben. Den Segen der Queen und den von Meghans Eltern hat das Traumpaar schon mal. Aber was hält die britische Bevölkerung von dem Bündnis der beiden? Promiflash hat sich in London mal umgehört...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de