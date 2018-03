Kann sie jetzt endlich in Ruhe trauern? Heute jährt sich der Tod von Paul Walker (✝40) bereits zum vierten Mal! Am 30. November 2013 stirbt der Schauspieler nach einem Unfall mit seinem Porsche. Seine Tochter Meadow (19) verklagt den Automobilhersteller daraufhin. Ihr Vorwurf: Sicherheitsmängel hätten den tödlichen Crash verursacht. Am 16. Oktober 2017 kommt es dann zur Einigung der beiden Seiten und der jahrelange Rechtsstreit wird beigelegt. Vielleicht hilft das der 19-Jährigen dabei, dieses tragische Kapitel ihres Lebens endlich abzuschließen.



