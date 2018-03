Jennifer Frankhauser (25) und ihre berühmte, große Schwester Daniela Katzenberger (31) haben Streit. Der Grund ist ebenso einfach, wie traurig. Das Social-Media-Sternchen ist enttäuscht von dem TV-Star. Jenny sagt, die 31-Jährige stand ihr in der Zeit nach dem überraschenden Tod ihres Vaters Mitte des Jahres nicht bei. Eine andere Promidame bezieht in diesem Schwesternstreit nun klar Stellung. Sie ist auf Jennys Seite, wie sie Promiflash jetzt bei der Eröffnung von Melanie Müllers (29) "Grillmüller" in Leipzig erzählte. "Daniela habe ich vor sieben Jahren einmal kennengelernt. Da habe ich mit ihr in einem Hotelzimmer nächtigen dürfen und es war der absolute Horror. Sie war so unkollegial und stutenbissig, so blöde einfach", offenbarte Nacktschnecke Micaela Schäfer (34). Jenny sei sie dann vor zwei Jahren auf einer Messe begegnet. Die sei im Gegensatz zur Katze einfach süß und nett gewesen.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de