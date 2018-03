Zettelt Thore Schölermann (33) jetzt etwa einen Streit an? Für den Moderator kann es gerade eigentlich kaum besser laufen. Privat ist der Ex-Verbotene Liebe-Star seit acht Jahren happy mit Kollegin Jana Julie Kilka (30) und auch beruflich kann sich der Strahlemann nicht beschweren. Seit 2012 moderiert er die Gesangsshow The Voice of Germany, die mit der aktuellen siebten Staffel mega durchstartet. Ab Herbst 2015 muss der gebürtige Iserlohner den Moderationsruhm allerdings mit Co-Star Lena Gercke (29) teilen. Im Promiflash-Interview verriet er jetzt seine ersten Gedanken dazu: "Man denkt natürlich darüber nach: Sch***e, hätte man da noch mehr Gas geben müssen oder was weiß ich?"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de