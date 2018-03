Gigi Hadid (22) und Bella Hadid (21) gehören aktuell zu den gefragtesten Models überhaupt. Was bisher niemand wusste: Die Schönheiten haben eine Cousine in Holland, die nun ebenfalls als Model durchstarten will. Joann van den Herik unterschrieb jetzt einen Vertrag bei der britischen Agentur "12+ UK", wie People berichtete. Allerdings strebt sie eine etwas andere Karriere an, als ihre schönen Cousinen. Joann will Curvy-Model werden und so sich und anderen dabei helfen, sich zu akzeptieren. Wie sie das macht? Sie postet ehrliche Schnappschüsse von ihren vermeintlichen Makeln auf ihrem Instagram-Account – inklusive Cellulitis und Speckröllchen.



