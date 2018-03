Es ist die wohl größte Veränderung in der Germany's next Topmodel-Geschichte! Erst vor wenigen Wochen macht die Castingshow große Schlagzeilen: Nach über zwölf Jahren wird das beliebte Cosmopolitan-Cover abgelöst – und vom Megamagazin Harper's Bazaar ersetzt! Die Anwärterinnen vor der Jury um Heidi Klum (44) dürfen in der kommenden Staffel um einen Platz auf dem Titelblatt der weltältesten Zeitschrift kämpfen. Aber wie kommt die Neuerung bei den bisherigen Siegerinnen an? Promiflash fragt bei Kim Hnizdo (21) und Stefanie Giesinger (21) nach – und stößt auf Begeisterung: "Es ist superhochwertig und exklusiv!", schwärmt vor allem 2014-Gewinnerin Steffie.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de