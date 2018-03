Süßer Partnerlook mit Mami! Am 27. November kam die Tochter von Sarah (26) und Dominic Harrison (26) auf die Welt. Nach den ersten aufregenden Tagen in der Klinik kehrt beim Dreiergespann zu Hause langsam Ruhe ein. Aber wie es sich für echte Webstars gehört, lässt das Paar seine Fans an seinem Alltag mit Mia Rose teilhaben. In einer Instagram-Story veröffentlichte die Ex-Bachelor-Kandidatin jetzt ein Video, in dem sie im roten Jogginganzug erklärte: "Ich wollte mal kurz Bescheid geben, dass es uns megamegagut geht. Ich mache jetzt nämlich die Kleine frisch und ziehe ihr auch was Rotes an. [...] Dann sind wir im Partnerlook." Kurz danach zeigte sie ihren Fans den knuddeligen roten Strampler von Mia Rose.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de