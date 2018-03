Der Lift-Eklat gehört der Vergangenheit an! Vor über drei Jahren schockierten Erfolgsrapper Jay-Z (48) und seine Liebste Beyoncé (36) mit einem überraschenden Vorfall: Während einer Fahrt im Fahrstuhl geriet der Musiker in einen heftigen Streit mit Beys Schwester Solange – und wurde von seiner Schwägerin sogar angegriffen. Das Drama scheinen die Turteltauben jetzt überwunden zu haben: Bei einem nicht ganz so spontanen Fotoshooting posiert das Erfolgspaar ganz ironisch in einem Aufzug in New York!



