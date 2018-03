Wenn eine ordentliche Partys feiern kann, dann ist es Chrissy Teigen (32). Zu ihrem diesjährigen Geburtstag ließ sich die Frau von John Legend (38) etwas ganz Besonderes einfallen. Die 32 muss schließlich begossen werden – bei der Schwangeren alkoholfrei und ganz im Stil der 60er Jahre. Dafür schmissen sich das Geburtstagskind und seine Gäste in fesche Jackie-Kennedy-Outfits, rauchten Fake-Zigaretten und feierten in einem Flugzeug der Ex-Airline "Pan Am". Extraordinärer geht's wohl kaum. Kein Wunder, dass sich sogar Kim Kardashian (37) und Kanye West (40) unter die Feiernden mischten...



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de