Echte Freunde sind Kumpels, die sich so richtig schön gegenseitig veralbern können! Das beweisen Dwayne "The Rock" Johnson (45) und Kevin Hart (38) am Mittwoch in Berlin. Die Hollywoodstars reisen für die Deutschlandpremiere ihres Streifens "Jumanji: Willkommen im Dschungel" an und lassen spaßeshalber auf dem roten Teppich kein gutes Haar an dem anderen. Auch Regisseur Jake Kasdan (43) bestätigt gegenüber Promiflash: "Mehr Spaß kann es nicht geben! Wie man sehen kann, ist es großartig, mit ihnen zu arbeiten und sie sind beide brilliant und mega witzig und es hätte nicht besser laufen können!"



