Sind sie das neue Hollywood-Traumpaar? Schon vor einigen Tagen heizte Demi Lovato (25) die Hochzeitsspekulationen mit geheimnisvollen Social-Media-Posts an. An den Gerüchten ist aber nichts dran: Demi promotete nur ihren neuen Song "Tell Me You Love Me". In dem zugehörigen Musikvideo spielt Grey's Anatomy-Hottie Jesse Williams (36) den Mann an ihrer Seite. Zwischen den beiden sprühen ordentlich die Funken – bisher aber nur für die Kamera. Der Clip erzählt eine turbulente Liebesgeschichte, die für Braut Demi in einem Albtraum endet.



