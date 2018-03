Déjà-vu im Kinderwagen! Am Mittwoch durfte die kleine Mia Rose zum ersten Mal mit Mama Sarah (26) und Papa Dominic Harrison (26) an die frische Luft – natürlich warm eingepackt in eine stylische Säuglingskutsche! Die Inspiration für das Bettchen auf Rädern scheint Sarah allerdings von jemand anderem zu haben: Im gleichen Modell schaukelte nämlich schon Kultblondine Daniela Katzenberger (31) ihre Tochter Sophia (2) herum. Und nicht nur Sarah scheint bei der Katze abzukupfern: Derzeit schiebt auch Model Alena Gerber (28) ihren Nachwuchs in dem Knuddelwagen durch die Gegend.



