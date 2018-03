Läuten jetzt die Hochzeitsglocken bei Bibi Heinicke (24) und Julian Claßen (24)? Das YouTube-Traumpaar genießt momentan einen ausgiebigen Urlaub in der Glücksmetropole Las Vegas und besuchte kürzlich eine kleine Wedding Chapel. Das Thema Heiraten blieb allerdings theoretisch, wie sie im neuesten BibisBeautyPalace-Video verrieten: "Wir haben überlegt, ob wir eine Hochzeit in Las Vegas machen würden. Diese Kapelle war so süß und irgendwie hat das ja schon was. Diese Stadt verzaubert einen ja schon ein bisschen."



