Jetzt sind die Zähne dran! Aus ihren Schönheits-Treatments der letzten Jahre machte Ex-DSDS-Star Kim Gloss (25) noch nie ein Geheimnis. Jetzt widmet die junge Mama von Amelia (4) sich ihrer vorerst letzten Baustelle: den Beißerchen. Hier sollen Veneers Abhilfe verschaffen – Promiflash begleitete Kim zum Vorbereitungstermin in die zahnärztliche Klinik KU64 in Berlin: "Es soll nicht zu hell aussehen, also nicht zu künstlich. Aber sie werden schon heller und gerader." Der Grund für den Eingriff: Kim litt wegen ihrer Zähne jahrelang unter Komplexen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de