Am 14. Dezember ist es soweit: Die achte Star Wars-Episode kommt in die Kinos! Aber übertrifft "Die letzten Jedi" alle sieben bisher da gewesenen Teile aus der weit weit entfernten Galaxis? Geht es nach den ersten Kritikern auf alle Fälle! Denn dieser neue Film rund um Rey (Daisy Ridley, 25), Kylo Ren (Adam Driver, 34) und Fin (John Boyega, 25) soll nicht nur düster, sondern vor allem auch unglaublich lustig sein! So sind nicht nur die alten stets für einen Lacher guten Figuren wie Chewbacca oder BB-8 mit dabei, sondern diverse, völlig neue Kreaturen, die die Zuschauer mit Sicherheit grinsen lassen! Vor allem dürfte aber der letzte Auftritt von Carrie Fisher (✝60) als Prinzessin Leia für feuchte Augen sorgen...



