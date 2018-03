Sie schwelgt in Erinnerungen! Für Sarah Lombardi (25) zählt im Moment nur eines: ihr Sohnemann Alessio! Der ist mit seinen zweieinhalb Jahren mittlerweile aber längst kein Baby mehr. Kein Wunder, dass Sarah da hin und wieder in alten Erinnerungen schwelgt. In einem Facebook-Live-Video lässt die Powerfrau jetzt ihre Zeit mit Babykugel Revue passieren: "Ich fand es auch voll schön, als ich schwanger war. Ich habe mich auch gar nicht geschämt, ich habe sogar immer extra ganz enge Sachen angezogen. Ich finde das richtig schön." Ob die Erinnerungen jetzt Sarahs Wunsch nach einem Geschwisterchen für ihren Sprössling wecken?



