Steht Heidi Klum (44) auf Hip-Hop? Die Laufstegschönheit überraschte ihre Fans in der Vergangenheit bereits des Öfteren mit heißen Dancemoves. In ihrem aktuellem Facebook-Clip tanzt das Model zu Cros (27) Hit "Noch da". Demonstriert die 44-Jährige damit ihre Liebe zu der Musik des Sängers oder bewirbt sie sich gar für einen Auftritt in einem Musikvideo des Rappers? Sie wäre auf jeden Fall nicht die erste GNTM-Beauty, die mit dem Künstler zusammenarbeitet!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de