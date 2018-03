Philip Noah Schwarz ist der neue Shooting-Star am Kinohimmel! Im brandneuen Streifen "Dieses bescheuerte Herz" spielt er neben Megastar Elyas M'Barek (35) die Hauptrolle. Beim Screening des Films in Berlin, sprach Elyas im Promiflash-Interview nur in den höchsten Tönen von seinem jungen Kollegen: "Er wurde direkt ins kalte Wasser geschmissen, aber ist ein ganz höflicher Junge, ganz zuvorkommend, ganz lieb und war sehr souverän und hat sich echt Mühe gegeben. Das sieht man im Film, ich finde, er hat da ganz tolle Arbeit geleistet, ich bin sehr stolz auf ihn." Ab dem 21. Dezember läuft der Film im Kino!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de