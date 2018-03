Endlich können die Fans wieder in eine weit, weit entfernte Galaxie reisen! Ab dem 14. Dezember läuft "Die letzten Jedi", der achte Teil der Star Wars-Saga, in den deutschen Kinos. Seit 1977 begeistert die Geschichte um Luke Skywalker Science-Fiction-Freunde auf der ganzen Welt. Aber wissen die auch, was aus dem meistgehassten Charakter der Filme, Jar Jar Binks, wurde? Das phantastische Wesen muss sein Dasein jetzt als Straßenkünstler fristen, weil sein Volk es verstieß. Und wer ist eigentlich Darth Vaders Vater? Verschwörungstheoretiker munkeln, es könnte "die Macht" selbst sein, die den Jedi und Sith übersinnliche Fähigkeiten verleiht. Und Rey (Daisy Ridley, 25)? Warum ist die Schrottsammlerin eigentlich ein Naturtalent am Laserschwert? Ob diese Frage endlich im neuen Teil beantwortet wird?



