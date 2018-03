Wolfgang Bahro (57) feiert heute sein 25-jähriges GZSZ-Jubiläum! In dieser langen Zeit gingen jede Menge Intrigen auf das Konto seiner Serienrolle Dr. Joachim Gerner. Der Anwalt zeigte sich aber auch von seiner weichen Seite und wickelte einige Frauen um den Finger. Richtig lange hat es aber keine Dame an seiner Seite ausgehalten. Warum eigentlich? "Das Problem ist oftmals, dass die Frauen den Gerner als charmanten, wohlhabenden Mann kennenlernen, aber wenn sie ihn dann plötzlich von der Seite zu sehen bekommen, wenn er als Geschäftsmann tätig ist, wo er knallhart ist und auch skrupellos, dann kriegen die oftmals einen Schreck." Eine Frau, die mit Gerners bösen Seiten umgehen kann, ist Katrin Flemming (Ulrike Frank, 48). Seit 15 Jahren spielt sie eine wichtige Rolle in seinem Leben, aber eine traumhafte Lovestory wurde aus den beiden eben nie so richtig.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de