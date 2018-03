Er wusste schon in ganz jungen Jahren, was er wollte. Bereits als kleiner Knirps verliebte sich das Kelly Family-Nesthäkchen Angelo Kelly (35) in seine heutige Frau Kira. Weil der süße Teenie jedoch nicht den Mut aufbrachte, dem drei Jahre älteren Mädchen zu sagen, was er für sie empfand, griff er zu einem musikalischen Mittel – und schrieb mit nur 14 Jahren den Hit-Song "I Can't Help Myself". Mittlerweile sind Angelo und Kira seit 15 Jahren verheiratet und stolze Eltern von fünf Kindern.



