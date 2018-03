Sophia Thomalla (28) liebt es, zu provozieren. Doch ging das Model mit ihrem Jesus-Bild zu weit? Kürzlich ließ sich das Skandal-Mannequin nämlich an ein Kreuz gebunden zu Werbezwecken ablichten – für eine spanische Lotto-Gesellschaft. Das passte ihren Kritikern gar nicht, denn für sie grenzte das Pic an Gotteslästerung. Promiflash hat Sophias langjährigen Kumpel Marcel Remus (31) auf der José Carreras Gala zum Foto befragt. Und er ist ebenfalls gar nicht begeistert: "Gerade sowas für eine Werbemaßnahme zu benutzen finde ich jetzt nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen.” Auch das Urteil der Ex-Bachelor-Kandidatin Viola Kraus (27) fällt nicht viel positiver aus.



