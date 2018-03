Was für ein Zufall! Sechs Monate gingen Rocco Stark (31) und Angelina Heger (25) zusammen durchs Leben. Im Juni 2016 zerbrach ihre junge Liebe allerdings schon wieder. Seitdem herrscht zwischen den Ex-Turteltauben Funkstille – ist damit jetzt vielleicht bald Schluss? Rocco legte sich am Wochenende eine neue Handynummer zu und telefonierte für die perfekte Durchwahl stundenlang mit seinem Netzanbieter. "Dann habe ich jetzt, nach anderthalb Jahren, wo diese Nummer offensichtlich weg war, [...] die alte Telefonnummer von meiner Ex-Freundin zugespielt bekommen und die als neue Rufnummer", erklärte Rocco in seiner Instagram-Story. Der Ladenbesitzer ist nun also unter Angelinas alter Nummer zu erreichen!



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de