Bei so viel medialer Aufmerksamkeit weiß ein Star damit umzugehen! Das trifft auch auf Daniela Katzenberger (31) zu. Im Zeitschriftenregal stößt sie auf ein Magazin, das behauptet, sie habe Ehemann Lucas Cordalis (50) eine heftige Ansage gemacht. Er soll seine Fanbriefe zu nett beantworten und damit riskieren, dass sich die Damen in ihn verlieben. Danis neuer Facebook-Post scheint das aber zu widerlegen, denn sie schreibt: "Was man selbst noch nicht über sich weiß, das erfährt man eben aus der Zeitung." Sie kann darüber nur herzlich lachen, wie das zugehörige Foto beweist.



