Eva Longoria (42) erwartet ihr erstes Kind! Nach ihrer Hochzeit mit Geschäftsmann José Antonio Bastón (49) gab es immer wieder Gerüchte, der Ex-Desperate Housewives-Star sei schwanger. In der Vergangenheit erwiesen sich diese Spekulationen jedoch als unwahr. Nicht so dieses Mal: Ein Sprecher der Schauspielerin bestätigte gegenüber US Weekly die Schwangerschaft. Die Texanerin sei im vierten Monat und erwarte einen Jungen. Es ist das erste eigene Kind für Eva – ihr Mann José hat bereits drei Sprösslinge aus seiner ersten Ehe mit Ex-Frau Natalia Esperón.



