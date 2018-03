Es war wohl die Überraschungs-News der vergangenen Tage: Nach sieben Jahren wurde Sylvie Meis (39) als Moderatorin bei Let's Dance abgesetzt. Ihren Platz wird in der nächsten Staffel Kristallerbin Victoria Swarovski (24) einnehmen. Viele ehemalige Showkollegen, wie die Jurymitglieder Motsi Mabuse (36) oder Joachim Llambi (53) reagierten geschockt und enttäuscht über den Rausschmiss – doch was sagt eigentlich der dritte Danceshow-Juror Jorge Gonzalez (50)? Im Promiflash-Interview bei der "Ballet Revolución"-Show in Berlin verriet der Choreograf seine Gedanken zum Exit der holländischen Beauty: "Das ist Showbusiness. Wir wissen, dass nichts für ewig ist. Ich finde, Sylvie hat einen wunderbaren Job gemacht und wir hatten viel Spaß vor und hinter der Kamera."



