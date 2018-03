Silvester ist gerettet: Selena Gomez (25) feiert mit Justin Bieber (23) ins neue Jahr! Noch vor wenigen Tagen bekommt das aufgefrischte Liebesglück des On-Off-Paares einen Riss: Die Sängerin wird Heiligabend ohne ihren Schatz verbringen müssen, weil ihre Familie den Kanadier nicht dabei haben will. Ein Insider berichtet gegenüber E! News nun: Das Popstar-Pärchen verbringt den Jahreswechsel gemeinsam in New York.



