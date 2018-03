Am 21. Dezember kommt die Tragikomödie "Dieses bescheuerte Herz" in die Kinos. Einer der Hauptdarsteller: Nachwuchstalent Philip Noah Schwarz (16). Im Promiflash-Interview verrät der 16-Jährige jetzt, wie ihn Schauspielprofi Elyas M'Barek (35) bei den Dreharbeiten unterstützt hat: "Ich hab ihn das erste Mal beim Casting getroffen, da war er schon ein superlockerer Typ [...], er kann einem auch super helfen bei Situationen, wo man gerade nicht so weiß, wie man die spielen soll und auch da ist er superhilfreich."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de