Sie werden nicht unter demselben Baum sitzen! Zwar feierten Sebastian Pannek (31) und Clea-Lacy Juhn (26) gerade erst ihr einjähriges Beziehungsjubiläum, an Heiligabend werden die zwei aber auf die Anwesenheit des jeweils anderen verzichten müssen. Eine Krise haben die Fans des Duos aber zum Glück nicht zu befürchten. Im Promiflash-Interview bei der “Kinky Boots”-Musical-Premiere in Hamburg verriet Clea jetzt: "Also wir feiern Weihnachten zusammen, wahrscheinlich nicht gleich am 24., weil er wahrscheinlich bei seiner Familie sein wird und ich bei meiner, aber die Tage darauf teilen wir uns dann."



