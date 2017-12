Hot ist das ganz sicher nicht. Demi Lovato (25) hat sich in den letzten Jahren nicht nur zu einer ernst zu nehmenden Künstlerin gemausert, auch in Sachen Styling ist der ehemalige Disney-Star mittlerweile deutlich erwachsener unterwegs. Immer wieder zeigt sich die Ex-Freundin von Joe Jonas (28) in figurbetonten Looks. Dass aber auch ein Star mal danebengreifen kann, beweist jetzt ein aktuelles Red-Carpet-Outfit der Entertainerin: Bei dem iHeartRadio Jingle Ball 2017 präsentiert sich Demi in einem Albtraum aus Jeans. Der ist alles andere als sexy – da helfen selbst die strapsähnlichen Cut-outs und der schwarze Spitzenbody darunter nichts.