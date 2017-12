Chaos kurz nach der Geburt? Nicht bei Sarah Harrison (26)! Die frischgebackene Mama ist ein echter Glückspilz: Ihr Töchterchen Mia Rose hält nicht viel von Trubel, Geschrei und Hektik. Die kleine Maus schläft lieber – und das zu jeder Tages- und Nachtzeit. Selbst zum Essen muss Sarah ihre Prinzessin wecken, hat dabei aber nicht immer Erfolg. "Die Babys sollten eigentlich alle drei bis vier Stunden was trinken, also was essen, und die kleine Maus pennt aber und pennt und pennt und pennt. Sie lässt sich nicht stören", verrät sie in einem YouTube-Video.