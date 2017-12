Den ehemaligen Basketballprofi wird Khloe aus gutem Grund vor Fans und Medien informiert haben. Die turbulente Ehe der US-Stars wurde nicht von Kindern gekrönt. Und das, obwohl sich das Ex-Paar sehnlichst Nachwuchs wünschte. "Die beiden haben eine krasse Vergangenheit. Khloe machte sich Sorgen um seine Reaktion – also ließ sie ihm die Neuigkeit von Kris ausrichten", erklärte ein Insider dem OK Magazine. Sie selbst habe es ihm nicht sagen wollen. Sie habe sich dazu entschlossen, in die Zukunft zu schauen und keinen Kontakt zu ihrem Ex zu pflegen, berichtete die Quelle weiter.