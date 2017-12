Wie eine Quelle des Magazins Us Weekly wissen will, teste der Schauspieler die Matratzen derzeit mit der Miami-Schönheit Camila Morrone aus. Auch dieses Mal passt Leonardos Frauenfang haargenau in sein Beuteschema: Cami ist blond, langbeinig, schlank und arbeitet, wie sollte es auch anders sein, als Model. Außerdem ist sein vermeintliches Frischfleisch sage und schreibe 23 Jahre jünger als er und konnte bereits beim Sonnen mit Kendall Jenner (22) Aufmerksamkeit erregen. Gemeinsam soll das Paar beim Shoppen im Luxuskaufhaus Barneys in Los Angeles gesichtet worden sein.