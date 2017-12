Gibt's doch noch einmal Nachwuchs bei Bauer Josef und seiner Narumol? Im März stritt die Kult-Thailänderin zwar sämtliche Schwangerschaftspläne ab, jetzt offenbarte sie im Interview mit Die neue Post aber einen ganz besonderen Wunsch für 2018: "Mein Mann und ich verstehen uns seit Langem sehr, sehr gut. Josef hat sich so verändert. Darum würde ich ihm so gerne noch einen Sohn schenken." Ob sich ihr Gatte also schon dieses Jahr über eine süße Nachricht unter dem Tannenbaum freuen darf?