Wer sich schon immer gefragt hat, was auf dem Wunschzettel der kleinen Sophia Cordalis (2) steht, der erfährt es jetzt! Die Feiertage stehen vor der Tür und auch Familie Katzenberger kommt trotz mallorquinischer Sonne so langsam in Weihnachtsstimmung. Die Vorfreude ist da, die Weihnachtstanne ist geschmückt, dann kann das Christkind doch kommen! Was für die zweijährige Maus in diesem Jahr unter dem Baum liegen wird, verriet Daniela (31) jetzt im Promiflash-Interview.

Instagram / danielakatzenberger Sophia Cordalis, Daniela Katzenbergers Tochter

Anzeige

Wie die stolze Mama lachend erzählte, ist Sophia ganz vernarrt in ihre Lieblingspuppe Annabell: "Selbst in der Badewanne und beim Einkaufen darf die Puppe nicht fehlen." Sie kümmere sich wirklich rührend um ihre kleine Freundin und beschütze sie, als wäre es ihr eigenes Kind. "Sophia bekommt neue Kleider für die Puppe und einen Kinderwagen, in dem sie sie herum fahren kann", verriet Dani weiter. Außerdem bekomme der Spross ein Geschenk, dass sich die TV-Blondine selbst schon immer gewünscht habe.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Blondine

Anzeige

"Eine Barbie. Ich weiß noch, dass ich früher nie eine echte Barbie bekommen habe, weil sie zu teuer war. Sie bekommt jetzt eine echte", schwärmte die 31-Jährige. Die Familie wird in diesem Jahr nicht wie gewohnt in Deutschland, sondern auf Mallorca feiern. Anders als im Vorjahr bleiben diesmal auch die TV-Kameras aus. Was haltet ihr von Sophias Weihnachtsgeschenken? Stimmt ab.

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de