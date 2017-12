Natascha Ochsenknecht (53) nimmt ihr Liebes-Aus mit Humor! Vor Kurzem beendete die Modelmama ihre achtjährige Beziehung zu On-Off-Freund Umut Kekilli (33). Der schmerzhafte Grund: Sie wurde von dem Kicker betrogen ! Doch anstatt in Selbstmitleid zu zerfließen, nimmt es die Influencerin gelassen – und verarbeitet den Bruch mit vielen witzigen Sprüchen und Videos auf Social Media! Und auch ihr Speiseplan ist vor Trennungsscherzen nicht sicher!

Und ihre Fans feiern Nataschas Einstellung – sie wird nur so von positiven Kommentaren über ihre humorvolle Art überhäuft! Einige besorgte Supporter beruhigt ihr Essensbild zusätzlich: "Du scheinst aber wieder Appetit zu haben, gutes Zeichen. Es gibt ja auch Menschen, denen wäre dieser in so einer Situation vergangen!"