Die Spannung ist kaum noch auszuhalten – Millionen Kinder freuen sich auf Weihnachten und sind mächtig aufgeregt, was das Christkind für sie unter den Baum legt. Da macht auch Sophia Cordalis (2) keine Ausnahme. Die Tochter von Daniela Katzenberger (31) ist total im Festtagsfieber. Die Katze wird Heiligabend für ihre Kleine deshalb perfekt inszenieren.

Wie die Kultblondine im Promiflash-Interview verriet, sind sie und ihr Mann Lucas (50) im Glauben an das Christkind aufgewachsen. Diese Tradition wollen sie nun auch an ihre Tochter weitergeben. Das Ehepaar legt alle Geschenke unter den Baum und klingelt dann stellvertretend für die Engel mit dem Glöckchen. "Das ist doch für jedes Kind der magischste Moment, wenn du das Wohnzimmer betreten darfst und alle Geschenke siehst", meint die 31-Jährige. Was Sophia unterm Baum auspacken darf, hat die gebürtige Pfälzerin genau ausgewählt.